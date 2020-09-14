14 Сентября 2020
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова: Три новых партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Это "Новые люди", "За правду" и "Зеленая альтернатива", они получили право участвовать в думских выборах 2021 года без сбора подписей.

По мнению Памфиловой, эти "существенные изменения" смогут увеличить конкуренцию и помогут в обновлении парламента, передает "Интерфакс". Всего в разных регионах пятипроцентный барьер преодолели девять партий, добавила она.

Как сообщало Накануне.RU, одной из главных интриг сентябрьских выборов было то, кто сможет попасть в заксобрания регионов от новых партий – "блинов, выпеченных Сергеем Кириенко на скорую руку", по выражению политического деятеля Дарьи Митиной. Прохождение списком в региональный парламент дает квоту на участие в выборах в Госдуму в 2021 году – то есть без сбора подписей.

Партия "Новые люди" основателя "Фаберлик" Алексея Нечаева, развернувшая кампанию за прозрачность голосования, смогла пройти в четыре заксобрания. В Новосибирской области партия получила 5,9%. В Костромской и Рязанской областях показатели партии – 6,5% и 6,1% соответственно. В Калужской области – 5,95%. Все данные пока предварительные.

Новая партия Захара Прилепина "За Правду" преодолела 5%-ный барьер в Рязанской области – 7,07%.

"Зеленая альтернатива" балансировала на грани прохождения 5%-ного барьера в экологически проблемной Челябинской области, где не был зарегистрирован список "Яблока".

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Памфилова: Три новых партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

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Теги: элла памфилова, партии, новые люди, за правду, зеленая альтернатива



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