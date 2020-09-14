Махонин поблагодарил избирателей Прикамья за поддержку на губернаторских выборах

Лидер губернаторской гонки Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил избирателей за поддержку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Назначение врио, пандемия коронавируса, предвыборная кампания – кажется, за последние полгода прожил отдельную жизнь. Дорогие земляки, спасибо вам за доверие и поддержку. Благодарю каждого из вас! Теперь – только вперёд, вместе работать на благо родного края", - написал в своём Instagram Махонин.

Напомним, после подсчёта всех бюллетеней Дмитрий Махонин получил 75,71% голосов (за него высказались 540 тыс. 290 избирателей), у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой – 13,62% (97 тыс. 219), у либерал-демократа Олега Постникова – 5,66% (40 тыс. 400), у "Патриота России" Евгения Козлова – 2,34% (16 тыс. 731). Голосование шло 11-13 сентября. Явка, по данным на 18.00 13 сентября, составила 33,76%. Предшественник Махонина на посту главы края Максим Решетников в 2017 г. избрался с результатом в 82,06% (687 тыс. 889 голосов) при явке за один день голосования в 42,53% / 838 тыс. 714 избирателей.