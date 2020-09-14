Неадекватного мужчину с ножом пытаются снять с крыши Александро-Невской лавры

В Санкт-Петербурге спасатели уговаривают мужчину спуститься с крыши одного из зданий Александро-Невской лавры. Там он находится уже более 12 часов. По некоторым данным, в руках у неизвестного нож.

Мужчина, предварительно, находится в неадекватном состоянии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главк МВД.

Телеграм-каналы сообщают, что он является сотрудником лавры, якобы угрожает спрыгнуть, но никаких требований не предъявляет.

В Александро-Невской лавре "Фонтанке" уточнили, что на крышу забрался не монах, а трудник. Мужчина уверяет, что его жизнь в опасности - его якобы хотят убить.