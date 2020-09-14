14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
концерт группы &quot;Ленинград&quot; на стадионе в Калининграде (2019) | Фото: Клопс

Организаторы "Ural Music Night" опубликовали полную программу выступлений

Организаторы "Ночи музыки" в Екатеринбурги опубликовали расписание с музыкантами фестиваля и площадками, на которых будут проходить концерты популярных исполнителей. Всего в 2020 г. в Уральской столице будет задействовано 50 площадок и приглашено 1,5 тыс. исполнителей всех жанров от классики, метала и рока до джаза, хип-хопа и фолка.

Всеми ожидаемые группа The Hatters, участники проекта "Голос" на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на площадке "СЦЕНА BY" (Воеводина, 2). Любители рока также смогут насладиться выступлением "Старый приятель" и "Nоль три" на сцене The Beatles.

Хип-хоп сцена оборудована в парке имени Маяковского, на которой уже запланированы концерты группы "Хлеб", EK-Playaz и Foresterz Band.

Российская электронная музыка Deep House, Tech House, Progressive House, Indie Dance, Nu Disco будет звучать в ресторане Maccheroni, а у Главпочтамта можно будет услышать "Отава Ё", Oligarkh и SHOO.

Любителей классики организаторы фестиваля приглашают на выступления Елки и камерного оркестра "B-A-C-H", Уральской спецмузшколы/колледжа Десятилетки при уральской гоконсерватории им. М.П.Мусорского и Ural Opera Ballet.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля окончание фестиваля ознаменует Акция "Светает" на Октябрьской площади. Там Елка совместно с оркестром "B-A-C-H" исполнит песню "Луч солнца золотого".

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции "Ночь музыки" в Екатеринбурге была перенесена. Но, несмотря на неопределенность, активная подготовка к фестивалю продолжалась, а 26 июня в Екатеринбурге были готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп. Позже власти Свердловской области приняли решение о проведении фестиваля Ural Music Night на 18 сентября.

Вход на площадки бесплатный, однако только по регистрации, которая откроется 14 сентября на сайте URALMUSICNIGHT.RU. С полной программой фестиваля, а также приглашенными хедлайнерами можно ознакомиться на сайте официальном сайте и в приложении Ural Music Night. Сейчас программа на сайте и в приложении постоянно дополняется. Приложение перед фестивалем рекомендуется обновить.

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Организаторы "Ural Music Night" опубликовали полную программу выступлений

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Теги: Ночь музыки, программа, концерты



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