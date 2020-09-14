Креков: Концертные залы Среднего Урала могут заполниться на 100% уже к концу 2020 года

100% мощности наполняемости концертных залов Свердловской области можно будет достичь еще до начала 2021 г. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, к этому есть "некие объективные предпосылки".

"Если учитывать, что концертный сезон годовой, то стоит говорить о первой половине конценртного сезона, которая очерчена концом 2020 года и я не сомневаюсь, что граница в 50% - временная, - заявил замгубернатора.- Я думаю, что в ближайшее время мы сможем поднять планку наполняемости залов и к концу года выйти на 100% заполняемость. Я на это искренне надеюсь и этому есть некие объективные предпосылки".

Павел Креков также подчеркнул, что многое будет зависеть от самих жителей региона. В частности от того, насколько ответственно свердловчане подойдут к вопросу вакцинации как от гриппа, так и от коронавируса, прививочная кампания которой запланирована на конец октября-начало ноября. По его словам, если все вышеуказанные процессы будут идти параллельно друг другу, то региону удастся победить COVID-19 и полностью открыть концертные залы.

Напомним, что в Свердловской филармонии наконец стартовал концертный сезон. Пока заполняемость зала предусматривает лишь 50% от всех зрителей, а сами слушатели обязаны носить средства индивидуальной защиты и проходить термометрию.

"Мы выполняем все медрекоменации Роспотребнадзора, - сообщил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – Мы решили пойти дальше и взяли на себя обязанность, чтобы все большие и репетиционные залы обеспечить рециркуляторами. Их уже заказали в скором времени их уже доставят. Мы считаем, что от нас для всех наших музыкантов и слушателей созданы все условия, чтобы никто не заболел".

Также напомним, что, руководство филармонии перенесло сезон 2020/2021 и концерты весны и лета 2020 на один год. Такое решение было принято в связи с невозможностью проведения сезона в нынешних условиях действующих ограничений из-за коронавируса