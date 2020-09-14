14 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Александр Никитин, губернатор Тамбовской области (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

"Тамбовская аномалия": ЕР проиграла выборы в гордуму Тамбова - на фоне почти 90% у действующего губернатора

"Единая Россия" проиграла выборы в городскую думу Тамбова. Партию власти опережает "Родина", которая набирает 45,7% голосов избирателей по результатам обработки 12,1% протоколов, следует из данных ГАС "Выборы".

У "единороссов" - 20,6%. Пятипроцентный барьер предварительно преодолевают КПРФ (11,24%), ЛДПР (7,99%) и "Справедливая Россия" (7,27%).

Ситуация особенно удивительна на фоне 86,57% у действующего главы на губернаторских выборах.

"Тамбовская аномалия, - комментирует ситуацию в регионе телеграм-канал Как бы Mikhail Vinogradov. - На выборах губернатора Александр Никитин получает в Тамбове от 36% до 42% голосов. А в целом по области - 86,5%. В городах Мичуринск и Рассказово - 95-96%".

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"Тамбовская аномалия": ЕР проиграла выборы в гордуму Тамбова - на фоне почти 90% у действующего губернатора

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Теги: единая россия, тамбов, александр никитин



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