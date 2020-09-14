В Челябинске суд назначил дату заседания по уголовному делу экс-главы города Тефтелева

Центральный районный суд назначил на 22 сентября первое заседание по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. 12 декабря Центральный районный суд заключил под стражу экс-чиновника. В марте Седьмой кассационный суд изменил меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.