Эксперты: Выборы в ГД станут для "ЕР" самым серьезным вызовом за всю её историю

13 сентября в России прошел Единый день голосования, состоялось более восьми тысяч выборов разных уровней в 83 российских регионах. Выборы прошли на фоне главных событий 2020 года - протестная активность в Хабаровске из-за снятого губернатора, критика ограничений во время эпидемии коронавируса, отравление оппозиционера Алексея Навального после его визита в Томск и Новосибирск и снижение показателей в экономике. Новый формат "трехдневного голосования" стал новеллой этого года, тестирование легитимности которого станет важным этапом для власти. Возможно именно благодаря этим новым "технологиям" выдвиженцы Кремля уверенно победили на всех губернаторских выборах, порой показатели поддержки доходили до 80 и 90% голосов, и даже протестные Иркутская и Архангельская области не преподнесли сюрпризов - там обошлось без вторых туров.

Как считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, обкатка новых технологий с прицелом на выборы в Госдуму в 2021 году была главной для Кремля.

"Это была первая и последняя генеральная репетиция трехдневки", - считает он.

Главные интриги единого дня голосования, по мнению эксперта, заключались в трех вопросах: будет ли протестное голосование (особенно интересен здесь был результат в Иркутске), сможет ли оправдать себя "умное голосование" в регионах, учитывая то, что Навального нет в стране, и справится ли с таким количеством кампаний власть в административной части или будет сосредоточена в основном на выборах губернаторов и депутатов законодательных собраний.

"Ожидалось, что выборы в муниципалитеты, выборы в городах будут проблемными, так как население столиц регионов, как и все городское население, становится все более и более протестно настроенным, власть все больше опирается на возрастные категории, которые проживают на далекой периферии, в сельской местности, даже не в малых городах, это все соцопросы показывают и альтернативные подсчеты по Конституции. Возникает вопрос - а какие будут итоги голосования в муниципалитетах?" - говорит Павел Салин.

Отметим, что по итогам выборов "Единая Россия" потеряла большинство в горсобраниях двух сибирских городов. В Новосибирске планам партии власти помешала коалиция Навального, в Томске голоса "отгрызли" "Новые люди" (которых, по мнению некоторых наблюдателей, люди просто путают с навальновцами).

Фактор коронавируса тоже очень важен, например, в белорусских протестах он сыграл свою роль не из-за экономически невыгодных ограничений, а наоборот - из-за слишком спокойной реакции главы государства на опасность заражения населения, считает Павел Салин, потому что народ Белоруссии привык, что президент, как "добрый царь", защищает простых смертных от "злых бояр" в лице бюрократов, а тут Лукашенко отказал в защите от коронавируса, это ослабило поддержку его традиционных сторонников и стало в некотором роде шоком для них, говорит эксперт. Потому и в России был такой сценарий, когда действия местных властей, связанные с коронавирусом, так или иначе повлияют на голосование и итоги выборов в регионах.

"Но негативный эффект даже в тех регионах, где население было недовольно этими ограничениями, где они сохраняются во многом, если даже брать регионы юга, которые в числе проблемных значатся, Краснодар и прочие - судя по всему, эффект уже из-за того, что прошло определенное время, и люди уже адаптировались или ограничения уже сняты, этот негатив рассосался, на что и рассчитывала власть, начиная снимать коронавирусные ограничения именно в июне. Был расчет, что это на плебисците по Конституции скажется сразу, и дальний расчет, что общий негатив спадет к осени", - говорит Салин.

В целом выборы прошли в штатном режиме, комментирует политтехнолог и политолог Константин Калачев, и результаты оказались вполне предсказуемы. Хотя, несмотря на трехдневное голосование, которое вызвало критику, увеличить явку в тех же регионах на тех же выборах, по сравнению с предыдущим циклом в 2015 году, явно не удалось. Явка выросла только в двух регионах, в остальных она сократилась.

"В принципе неизвестно, что было бы без трехдневного голосования, надомного и электронного голосований, которые буквально возобладали в регионах, - говорит Константин Калачев. - Понятно, что постковидная действительность отразилась на этих данных, она дает возможность разрабатывать новые проекты по административным мерам, но будет ли это работать на выборах в Госдуму?"

По мнению эксперта, выборы в нижнюю палату парламента имеют свою специфику, и понадобится более гибкий подход - где-то нужно явку "сушить" для партии власти, где-то наоборот ее поднимать. Здесь особо интересно, как на итоги выборов отреагирует парламентская оппозиция, КПРФ и ЛДПР в первую очередь.

"Парламентские оппозиционные партии, которые призывали электорат прийти в последний день голосования, могут набраться сил и найти ресурсы для того, чтобы заниматься партийной организацией три дня и будут защищать свои результаты три дня. Готовы ли они бороться за свои права или не готовы? Сегодня власть может праздновать свой успех, но я бы не обольщался по одной простой причине - то, как проходили выборы, не способствует росту доверия к выборной системе, и в принципе возникает вопрос, если так дальше все будет происходить, повторим ли мы когда-нибудь судьбу Белоруссии, где объявили более 80% за Лукашенко, и понятно, что после этого было?" - отмечает Калачев.

Также он отмечает, что нынче "ЕР" получает большинство в представительных и законодательных органах не за партийный бренд, не по партийным спискам, а как одномандатники. А значит, это результат усилий самих кандидатов и помощи региональных и местных властей. Роль федеральной партии в этих успехах не так велика. "Медвежий" партийный бренд теряет былую поддержку. Поэтому очередные выборы в ГД станут для "ЕР" самым серьезным вызовом за всю её историю", - подводит итог политолог.