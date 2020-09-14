Вице-премьер посетил Уралвагонзавод

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). О работе предприятия и о его перспективах им рассказал генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов.

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, гости побывали в легендарном сборочном цехе, где находится единственный в России танковый конвейер, в современном цехе трансмиссий, а также в кузнечном цехе №1, где расположены радиально-ковочные машины и сегодня проходит масштабная модернизация.

В рамках программы по диверсификации производства предприятия ОПК наращивают выпуск гражданской продукции, и кузнечный цех Уралвагонзавода – яркий тому пример. Подразделение обеспечивает осевой заготовкой вагонное производство Уралвагонзавода, а также выполняет кооперационные заказы для отечественных и зарубежных ремонтных и вагоностроительных заводов, в том числе для предприятий стран СНГ. Кузнечный цех №1 может выпускать более десятка типоразмеров черновых осей, имеющих всю необходимую сертификацию, для подвижного состава не только для российской колеи "1520", но и для европейской "1435". А также для трамваев, локомотивов, спецсоставов, поездов метрополитена.

Визит гостей на предприятие завершился экскурсией по музею бронетанковой техники Уралвагонзавода. Тремя неделями ранее Юрий Борисов уже посещал историческую выставку УВЗ на форуме "Армия". И в этот раз вице-премьер осмотрел коллекцию музея бронетанковой техники от и до. В экспозиции Юрия Борисова заинтересовали уникальные экспонаты, которые можно увидеть только в музее Уралвагонзавода: например, чертеж самого первого танка Т-34 за подлинными подписями его создателей: Михаила Кошкина, Александра Морозова и других. Привлекли внимание гостей конструкторские модели танков, в частности пятибашенного Т-35. Также внимательно гости осмотрели коллекцию боевых машин в ангаре музея: сегодня здесь находится 15 танков и практически все они являются памятниками науки и техники федерального значения первой категории.

Добавим, что Юрий Борисов и Евгений Куйвашев 12 сентября поздравили уральцев с Днём танкиста и 100-летием отечественного танкостроения. В Нижнем Тагиле в честь этих знаменательных дат прошли торжественные мероприятия, ключевым из которых стало прохождение военной техники по центральной улице города.