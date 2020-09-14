14 Сентября 2020
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Юрий Борисов, Александр Потапов (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Вице-премьер посетил Уралвагонзавод

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). О работе предприятия и о его перспективах им рассказал генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов.

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, гости побывали в легендарном сборочном цехе, где находится единственный в России танковый конвейер, в современном цехе трансмиссий, а также в кузнечном цехе №1, где расположены радиально-ковочные машины и сегодня проходит масштабная модернизация.

Юрий Борисов, Александр Потапов(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

В рамках программы по диверсификации производства предприятия ОПК наращивают выпуск гражданской продукции, и кузнечный цех Уралвагонзавода – яркий тому пример. Подразделение обеспечивает осевой заготовкой вагонное производство Уралвагонзавода, а также выполняет кооперационные заказы для отечественных и зарубежных ремонтных и вагоностроительных заводов, в том числе для предприятий стран СНГ. Кузнечный цех №1 может выпускать более десятка типоразмеров черновых осей, имеющих всю необходимую сертификацию, для подвижного состава не только для российской колеи "1520", но и для европейской "1435". А также для трамваев, локомотивов, спецсоставов, поездов метрополитена.

Юрий Борисов, Александр Потапов(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Визит гостей на предприятие завершился экскурсией по музею бронетанковой техники Уралвагонзавода. Тремя неделями ранее Юрий Борисов уже посещал историческую выставку УВЗ на форуме "Армия". И в этот раз вице-премьер осмотрел коллекцию музея бронетанковой техники от и до. В экспозиции Юрия Борисова заинтересовали уникальные экспонаты, которые можно увидеть только в музее Уралвагонзавода: например, чертеж самого первого танка Т-34 за подлинными подписями его создателей: Михаила Кошкина, Александра Морозова и других. Привлекли внимание гостей конструкторские модели танков, в частности пятибашенного Т-35. Также внимательно гости осмотрели коллекцию боевых машин в ангаре музея: сегодня здесь находится 15 танков и практически все они являются памятниками науки и техники федерального значения первой категории.

Добавим, что Юрий Борисов и Евгений Куйвашев 12 сентября поздравили уральцев с Днём танкиста и 100-летием отечественного танкостроения. В Нижнем Тагиле в честь этих знаменательных дат прошли торжественные мероприятия, ключевым из которых стало прохождение военной техники по центральной улице города.

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Вице-премьер посетил Уралвагонзавод

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Теги: Уралвагонзавод, Юрий Борисов, Евгений Куйвашев, Александр Потапов



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