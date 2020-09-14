14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
мигранты, Европа, сирийцы, ливийцы, переселение народов, незаконные мигранты, беженцы (2015) | Фото: prikol.ru

"Арабская партия" Щвеции попросила шведов-противников мультикультурализма покинуть страну

"Арабская партия" Швеции призвала граждан страны, которые выступают против мультикультурализма, покинуть страну, сообщают "Новости Швеции".
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"Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда", – говорится в заявлении партии в Facebook.

Секретарь партии Крар Аль-Хамеде призывает "помочь" всем тем, кто не согласен с мультикультурализмом, - дать им денег на эмиграцию из страны. Будто бы многие хотят уехать, но у них нет денег. Он заявил, что партия разрабатывает проект соглашения с Польшей, Новой Зеландией и другими странами, куда коренные шведы могут уехать.

"Арабская партия" была основана летом 2020 года с целью продвижения интересов арабов, живущих в Швеции. Чтобы в нее вступить, нужно иметь арабское происхождение - хотя бы один из родителей должен быть арабом. Партия намерена участвовать в парламентских выборах в 2022 году.

Арабский язык несколько лет назад стал вторым по распространенности родным языком среди населения Швеции. В стране уже в 2010 году было около 500 тыс. арабов - примерно 5% населения.

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"Арабская партия" Щвеции попросила шведов-противников мультикультурализма покинуть страну

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Теги: Швеция, арабы, мультикультурализм



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