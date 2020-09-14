"Арабская партия" Щвеции попросила шведов-противников мультикультурализма покинуть страну

"Арабская партия" Швеции призвала граждан страны, которые выступают против мультикультурализма, покинуть страну, сообщают "Новости Швеции".

"Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда", – говорится в заявлении партии в Facebook.

Секретарь партии Крар Аль-Хамеде призывает "помочь" всем тем, кто не согласен с мультикультурализмом, - дать им денег на эмиграцию из страны. Будто бы многие хотят уехать, но у них нет денег. Он заявил, что партия разрабатывает проект соглашения с Польшей, Новой Зеландией и другими странами, куда коренные шведы могут уехать.

"Арабская партия" была основана летом 2020 года с целью продвижения интересов арабов, живущих в Швеции. Чтобы в нее вступить, нужно иметь арабское происхождение - хотя бы один из родителей должен быть арабом. Партия намерена участвовать в парламентских выборах в 2022 году.

Арабский язык несколько лет назад стал вторым по распространенности родным языком среди населения Швеции. В стране уже в 2010 году было около 500 тыс. арабов - примерно 5% населения.