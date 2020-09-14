За сутки в России выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Москве - 696 заразившихся, 199 новых заболевших – в Петербурге, 163 - в Московской области, 160 - в Ростовской области, 147 - в Нижегородской области.

Всего в стране - 1 068 320 заболевших, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 635 человек.

За сутки из больниц выписано 2 475 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 878 700 человек.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки.

По информации ВОЗ, суточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 307 930 случаев. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Отмечается, что это рекордное значение с начала пандемии коронавируса.