На Среднем Урале фиксируется рост числа covid-больных средней тяжести

На территории Свердловской области зарегистрировано еще 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 заболевших являются жителями Екатеринбурга. Остальные из Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Березовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верх-Нейвинского, Кировграда, Первоуральска, Шалинского городского округа, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Талицкого и Пышминского городских округов.

При этом количество пациентов, чье состояние оценивается как средняя степень тяжести продолжает расти. На сегодняшний день их число увеличилось еще на 22 пункта и составляет 361 случай. 78 из 86 тяжелобольных находятся в реанимации, а 49 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 тыс. 48 человек, 20 тыс. 784 из которых уже были выписаны в связи с выздоровлением, включая и 61 человека накануне. К сожалению, в числе заболевших имеются и случаи летального исхода. Зафиксировано еще две смерти от COVID-19, что повышает областную статистику до 524 случаев.