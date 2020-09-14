Правительство ФРГ: Три лаборатории подтвердили наличие "Новичка" в пробах Навального

Правительство ФРГ утверждает, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества из группы "Новичок".

Отмечается, что Германия вместе с Францией и Швецией попросила других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов на основе новых проб Навального.

Спецлаборатории во Франции и Швеции подтверждают данные ФРГ, передает ТАСС.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что российский блогер Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В связи с этим Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.