Челябинский областной суд рассмотрит жалобу на приговор экс-омбудсмену Севастьянову

Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову, осужденному к 2 годам лишения свободы условно за попытку хищения гранта.

30 сентября в 10 часов в апелляционной инстанции будет рассмотрено уголовное дело в отношении Алексея Севастьянова", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в июне суд признал экс-омбудсмена виновным в попытке хищения 3 млн руб. в качестве гранта. По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам.

Добавим, что гособвинение просило для Севастьянова 3,5 года колонии и штраф в 800 тысяч руб.