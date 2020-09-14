Путин поздравил танкостроителей

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) состоялся торжественный вечер, посвящённый 100-летнему юбилею отечественной танковой промышленности. В нижнетагильском Дворце культуры имени И.В. Окунева собрались работники и ветераны Уралвагонзавода, передовики производства.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, танкостроителей поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов, главы предприятий концерна, представители ГАБТУ и другие высокие гости.

С главной сцены Дворца культуры была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня российское танкостроение – современный высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения – с уникальными боевыми характеристиками. Уверен, вы и впредь будет трудиться "на совесть", достойно решать поставленные задачи", - отметил в своём поздравлении Владимир Путин.

Также поздравления танкостроителям прислали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

От имени Владимира Путина предприятиям концерна УВЗ Евгений Куйвашев вручил благодарственные письма "за большой вклад в разработку и производство спецтехники, укрепление обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную работу". В своём выступлении губернатор Свердловской области отметил вклад танкостроителей в развитие региона и различных отраслей российской промышленности:

"Во всём мире Свердловская область, Нижний Тагил, знаменитый Уралвагонзавод известны как мощный центр танкостроения. По сей день танкостроительная школа является образцом научно-технической мысли, высочайшего профессионализма и мастерства. Вокруг танков ковалась целая плеяда других сопутствующих предприятий. Практически в каждой боевой машине, самолёте, корабле ракете применяются узлы и детали, сделанные на предприятиях в Свердловской области, которые изначально готовились для танкостроения", - сказал глава региона.

В связи со 100-летним юбилеем отечественной танковой промышленности сотрудники Уралвагонзавода были награждены различными знаками отличия за особые заслуги в трудовой деятельности, достижение высоких показателей в производстве, создании и совершенствовании новых видов продукции, передовых приемов и методов труда. Работу уралвагонзаводцев отметили почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, почётными грамотами губернатора Свердловской области, нагрудным знаком отличия ГАБТУ МО РФ "За отличие", медалью "За отличие в службе в Сухопутных войсках" и другими наградами.

Творческими коллективами ДК имени И.В. Окунева для танкостроителей была подготовлена яркая концертная программа. Заключительным подарком стало выступление народного артиста России Олега Митяева.