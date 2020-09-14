В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 73 человек

В Челябинской области за сутки у 73 человек подтвержден COVID-19, в том числе у пятерых школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 455 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 803 заболевших. За сутки выписаны 47 человек, всего в регионе выздоровели 12 тыс. 186 пациента.

В регионе на карантин закрыты четыре класса в школах.

За прошедшие сутки умерло два человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 82 лет и женщины 86 лет.