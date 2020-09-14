В Госсовете республики Коми уменьшилась доля "единороссов"

Республиканская избирательная комиссия Коми завершила подсчет голосов на выборах, главой республики стал "самовыдвиженец" Владимир Уйба (73,19%), поддержанный "Единой Россией", передает корреспондент Накануне.RU. Явка избирателей приближается к 31%.

11-13 сентября в Коми проходили также выборы депутатов Госсовета республики, здесь тоже лидирует "ЕР" (28,61%). КПРФ и ЛДПР набирают практически равное количество голосов – по 14,80 и 14,55% соответственно. В округе Ираёльского района побеждает кандидат от КПРФ Николай Братенков, остальные округа – за "единороссами". При этом расклад сил в Госсовете республики все-таки изменился – представители "ЕР" получили 20 мест из 30, что несколько ниже показателя пятилетней давности (ранее было 24).

Напомним, что выборы 11-13 сентября проходили на территории 83 субъектов РФ, на выборах глав в них победили либо действующие губернаторы, либо врио, назначенные Кремлем.