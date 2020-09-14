"Она должна быть на ВИЗе, где он жил". Родственница Крапивина - про улицу его имени

Родственница Владислава Крапивина выступила против идеи городских чиновников назвать новую улицу в честь писателя на окраине Екатеринбурга. Об этом его невестка командора рассказала Накануне.RU.

По словам командора отряда "Каравелла", улицу в честь писателя необходимо назвать не в новом микрорайоне, где он никогда не жил, а в тех местах, где автор популярных книг развивался и проводил время. Для увековечивания подходит берег Верх-Исетского пруда ("Уральского моря", как его называют), продолжение улицы Татищева или же район Уктуса, где Крапивин жил и работал в молодости.

"Улица имени Крапивина – это хорошее предложение. Идея сейчас активно обсуждается и в СМИ, и на всяческих форумах. Но я видела, что у нас в Екатеринбурге предлагают представители власти назвать улицу где-то на окраине в новом микрорайоне, где Владислав Петрович никогда не был и не жил. Мне кажется, что для Крапивина и для истории города присвоение этого имени необходимо сделать с учётом привязки к конкретным местам, где именно он любил быть, гулять, находиться. Исходя из этого, её нужно называть либо на ВИЗе, например, одну из улиц, которая ведет к Верх-Исетскому водохранилищу – нашему Уральскому морю, или как продолжение Татищева, которая пойдет вдоль водохранилища, или ещё вариант – на Уктусе, где он жил и работал в молодости, и где создал "Каравеллу", - поделилась Лариса.

Напомним, о том, что в Екатеринбурге появится улица имени Крапивина, заявил мэр Александр Высокинский. Позже появилась информация, что улицу в честь Крапивина планируют назвать в Академическом районе города. Легендарный писатель скончался в уральской столице 1 сентября.