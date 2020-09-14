"Единороссы" потеряли большинство в горсовете Новосибирска

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО В России
Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

"Единороссы" потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 23 мандата из 50. В предыдущем созыве у них было большинство - 33 места.

Как следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области, "единороссы" одерживают победу в 23 округах, кандидаты от КПРФ – на восьми, ЛДПР – на четырех.

Также в совет прошли 13 самовыдвиженцев, среди них - пять участников оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", лидером которой является Сергей Бойко, глава местного штаба Алексея Навального.

Еще по одному месту в горсовете достанется членам партий "Зеленые" и "Родина".

Также "единороссы", судя по всему, лишатся большинства в городском собрании Томска. "Единая Россия" там получает 24,33%, КПРФ - 17,58%, ЛДПР - 15,13%, "Новые люди" - 14,44%, "СР" - 11,06%, "Яблоко" - 9,39%, "Партия роста" - 5,27%. При этом в собрание прошли два представителя местного штаба Навального. Стоит отметить, что довольно много голосов набрала недавно созданная (как считается, при поддержке из Кремля) партия основателя "Фаберлик" Алексея Нечаева "Новые люди". И судя по всему, этот фактор лишит "ЕР" большинства в горсобрании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Единороссы" потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: единая россия, горсовет новосибирска



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети