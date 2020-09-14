"Единороссы" потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 23 мандата из 50. В предыдущем созыве у них было большинство - 33 места.

Как следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области, "единороссы" одерживают победу в 23 округах, кандидаты от КПРФ – на восьми, ЛДПР – на четырех.

Также в совет прошли 13 самовыдвиженцев, среди них - пять участников оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", лидером которой является Сергей Бойко, глава местного штаба Алексея Навального.

Еще по одному месту в горсовете достанется членам партий "Зеленые" и "Родина".

Также "единороссы", судя по всему, лишатся большинства в городском собрании Томска. "Единая Россия" там получает 24,33%, КПРФ - 17,58%, ЛДПР - 15,13%, "Новые люди" - 14,44%, "СР" - 11,06%, "Яблоко" - 9,39%, "Партия роста" - 5,27%. При этом в собрание прошли два представителя местного штаба Навального. Стоит отметить, что довольно много голосов набрала недавно созданная (как считается, при поддержке из Кремля) партия основателя "Фаберлик" Алексея Нечаева "Новые люди". И судя по всему, этот фактор лишит "ЕР" большинства в горсобрании.