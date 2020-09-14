14 Сентября 2020
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Политика В России
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным "тет-а-тет". Об этом сообщает "БелТа". Это будет первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов и последовавших за ними протестных акций.

Отмечается, что лидеры обсудят тему союзных отношений, рассмотрят "международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

Лукашенко утром 14 сентября вылетел в РФ. Переговоры пройдут в Сочи.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что это будет рабочий визит Лукашенко, подписания каких-либо документов по итогам переговоров президентов не планируется. Возможно, Кремль проинформирует об основных итогах встречи.

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Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"

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Теги: владимир путин, александр лукашенко



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