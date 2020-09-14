Бывший депутат думы Югорска проиграл выборы главы Советского

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сапоги зимние молодежные ссылки

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Антон Пантин (2019) | Фото: vk.com, Антон П.

Бывший депутат думы Югорска проиграл выборы главы Советского

В Советском подвели итоги выборов главы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего в гонке участвовали восемь кандидатов. Лидирует Александр Кулагин (42,4% / 2 тыс. 811 голосов), следом идут Александр Жуков (19,88% / 1 тыс. 318), Алексей Меняйленко (15,58% / 1 тыс. 33). Кресло главы пытался занять и экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, однако он занял четвёртое место с результатом в 5,97% (396 голосов).

"Результаты выборов в Советском, откровенно говоря, удручают. Был уверен, что навяжу конкуренцию. Но за меня проголосовало крайне мало жителей. Это очень неприятно", - оценил Пантин на своей странице "ВКонтакте" итог кампании.

В Совет депутатов прошли преимущественно "единороссы".

"Ни одного самовыдвиженца. Около четырёх представителей КПРФ. При таком раскладе нет смысла участвовать в процессе. Вывод один: горожан всё устраивает, значит, нет смысла жаловаться на власть и окружающий бардак. Это ваш осознанный выбор, и я его обязан принять. Общественная работа – дело неблагодарное, но не до такой степени", - отметил политик.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастье на выборах главы Коммунистического, однако проиграл.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший депутат думы Югорска проиграл выборы главы Советского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Пантин, Советский, выборы, Александр Кулагин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.07.2020 16:00 Мск Бывший депутат думы Югорска поборется за кресло главы Советского

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети