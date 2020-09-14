Бывший депутат думы Югорска проиграл выборы главы Советского

В Советском подвели итоги выборов главы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего в гонке участвовали восемь кандидатов. Лидирует Александр Кулагин (42,4% / 2 тыс. 811 голосов), следом идут Александр Жуков (19,88% / 1 тыс. 318), Алексей Меняйленко (15,58% / 1 тыс. 33). Кресло главы пытался занять и экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, однако он занял четвёртое место с результатом в 5,97% (396 голосов).

"Результаты выборов в Советском, откровенно говоря, удручают. Был уверен, что навяжу конкуренцию. Но за меня проголосовало крайне мало жителей. Это очень неприятно", - оценил Пантин на своей странице "ВКонтакте" итог кампании.



В Совет депутатов прошли преимущественно "единороссы".

"Ни одного самовыдвиженца. Около четырёх представителей КПРФ. При таком раскладе нет смысла участвовать в процессе. Вывод один: горожан всё устраивает, значит, нет смысла жаловаться на власть и окружающий бардак. Это ваш осознанный выбор, и я его обязан принять. Общественная работа – дело неблагодарное, но не до такой степени", - отметил политик.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастье на выборах главы Коммунистического, однако проиграл.