В Магадане недовольный итогами выборов "заминировал" здание правительства

В Магадане неизвестный сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в здании областного правительства. Об этом написал в Instagram вице-губернатор Андрей Колядин.

Всех людей эвакуировали, взрывного устройства в итоге не обнаружили.

Колядин считает, что звонок сделал "неадекват", который недоволен результатами прошедших выборов 13 сентября.

"Я думаю, что эта ситуация лишь доказывает то, что хорошо, что неадекваты не выигрывают выборы", - написал он.

По предварительным результатам, "Единая Россия" побеждает на выборах в областную думу Колымы (61,08%), пишет Regnum. За ЛДПР проголосовало 11,13%, за КПРФ — 9,54%, за "Справедливую Россию" — 6,82%.