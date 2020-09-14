14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

"Зеленая альтернатива" проходит в челябинское ЗСО после обработки 98,85% протоколов

Шесть партий проходят в Законодательное собрание Челябинской области по итогам обработки 98,85 протоколов УИК, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ЦИК РФ, партия "Зеленая альтернатива" набирает 5,35% голосов избирателей, за ЛДПР проголосовало 11,31% избирателей, у "Единой России" – 42,63%, КПРФ – 11,86%, "За правду" – 2,08%, "Партия пенсионеров" набирает 5,70%. За "Справедливую Россию" отдали голоса 14,77%, у партии "Родина" - 0,71%, у "Партии роста" – 1,69%. Отметим, что на мандаты могут рассчитывать партии, преодолевшие барьер в 5%.

К тому же, если по итогам обработки 100% протоколов "Зеленая альтернатива" сохранит результат выше 5%, то получит право, наряду с партиями "Новые люди" и "За правду", участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Напомним, что до выборов в заксобрание Южного Урала не была допущена партия "Яблоко" - ее список не был зарегистрирован целиком.

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"Зеленая альтернатива" проходит в челябинское ЗСО после обработки 98,85% протоколов

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Теги: выборы, ЗСО, Зеленая альтернатива, партия пенсионеров,



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