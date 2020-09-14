14 Сентября 2020
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Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве у бара "Американка"

Правоохранители Екатеринбурга установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в смерти 19-летнего местного жителя у бара "Американка". На теле жертвы обнаружено множество ножевых ранений. Инцидент произошел в ночь на 12 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, 18-летний житель Ирбита был задержан "по горячим следам" в квартире у своего знакомого в поселке Уктус в Екатеринбурге. По предположению следствия, убийство произошло на фоне внезапно возникшей неприязни непосредственных участников инцидента.

"В операции по установлению личности подозреваемого и его задержанию принимали участие наиболее опытные сыщики уголовного розыска. Всего несколько часов потребовалось представителям МВД, чтобы раскрыть это резонансное преступление", - сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, Кирилл (имя задержанного) ранее не судим и этой осенью собирался пойти в армию. В Екатеринбург он приехал к другу, после чего молодые люди направились в бар, где и произошло убийство.

"Все началось, как водится, с банальной ситуации - с предлога "дай закурить". Несмотря на то, что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож. Что характерно, убийство произошло в общероссийский День трезвости, когда многие известные люди призывали воздержаться от распития спиртного. Как видим, для участников этой криминальной драмы праздник закончился трагедией", - рассказал Горелых.

Начальник пресс-службы полицейского главка добавил, что сотрудники полиции, проявившие оперативность и мастерство при раскрытии преступления, будут поощрены.

На данный момент жителю Ирбита Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга областного СКР предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), наказанием за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время СКР продолжает комплексные мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве у бара "Американка"

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Теги: бар Американка, нож, убийство, СКР



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