ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки.

По информации ВОЗ, суточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 307 930 случаев. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Отмечается, что это рекордное значение с начала пандемии коронавируса.

До этого максимальный уровень заболеваемости был зафиксирован 6 сентября, когда тесты показали положительные результаты у чуть менее 307 тыс. человек, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ исходят из того, что человечеству удастся взять под контроль вирус в течение пары лет "при наличии глобальных усилий и применении современных технологий".