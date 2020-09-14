14 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки.

По информации ВОЗ, суточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 307 930 случаев. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Отмечается, что это рекордное значение с начала пандемии коронавируса.

До этого максимальный уровень заболеваемости был зафиксирован 6 сентября, когда тесты показали положительные результаты у чуть менее 307 тыс. человек, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ исходят из того, что человечеству удастся взять под контроль вирус в течение пары лет "при наличии глобальных усилий и применении современных технологий".

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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире

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Теги: воз, коронавирус, прирост заболеваемости



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