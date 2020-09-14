В Нижневартовске вскоре сдадут дорогу, построенную по контракту жизненного цикла

В Нижневартовске продолжается строительство дорог в рамках КЖЦ (контракта жизненного цикла). Близится к завершению строительство дороги по улице имени Пикмана, активно идёт работа на дороге к строящейся окружной больнице на 1,1 тыс. коек, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Глава города Василий Тихонов в компании вице-спикера гордумы Сергея Землянкина посетили эти объекты. О деталях строительства рассказали заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников и генеральный директор ОАО "Северавтодор" Валерий Фомагин.

Участок улицы Пикмана, строящийся в рамках КЖЦ, - от Чапаева до Мусы Джалиля. Ранее здесь был стихийный проезд. Внимание на благоустройство этого участка во время встреч с главой города и в социальных сетях обращали жители. Протяженность нового участка улицы составит примерно 600 м, для автотранспорта предусмотрено четыре полосы по 3,5 м каждая.

"Работа на улице Пикмана находится на финишной прямой. Новая улица станет своеобразным дублером для улицы 60 лет Октября, что позволит разгрузить эту дорогу. Качество выполненных работ не вызывает вопросов", - сказал Землянкин.

Подрядчики обещают, что сроки по контракту будут выдержаны. Рабочих рук хватает, проблем с финансированием тоже нет. Тихонов попросил подрядчика по возможности ускорить темпы, чтобы открыть движение раньше.

Второй объект в рамках КЖЦ – проезд к строящейся больнице. Он будет оборудован проездом со стороны улицы Северной. К окружной больнице будет вести двухполосная дорога. Также будет парковка для посетителей.

"Ключевым преимуществом использования КЖЦ является возможность своими силами проектировать объект, закладывая все необходимые технические решения, строить дорогу и содержать её. Чем дольше она остается в нормативном состоянии, тем меньше наши расходы на её содержание", - рассказал Фомагин.

Ещё один важный объект, который предстоит строить в рамках КЖЦ, – дорога на улице Московкина. Составлена проектная документация, торги завершатся в октябре.

"Побывали на двух объектах, строящихся в рамках КЖЦ, и посмотрели ещё один, который планируется возводить с применением этого способа сотрудничества. Эти важные для города объекты имеют свои сложности в строительстве. Специалисты "Северавтодора" постоянно находят новые проектные решения. Подрядчик справляется с задачами и делает это качественно. Улица Московкина станет третьим объектом в рамках КЖЦ для Нижневартовска. Для нашего региона это уникальный показатель", - сказал Тихонов.