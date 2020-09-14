14 Сентября 2020
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Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

Большинство мандатов на выборах в заксобрание Ямала взяла партия "Единая Россия"

Большинство мандатов на выборах в заксобрание Ямала взяла партия "Единая Россия". Об этом сообщил председатель региональной комиссии Андрей Гиберт, передает корреспондент Накануне.RU.

В заксобрании Ямала 22 депутата, из них 11 избираются по одномандатным округам, еще 11 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов.

В итоге "единороссы" одержали победу во всех одномандатных округах. По партийным спискам "ЕР" набрала 64,64% голосов, ЛДПР — 15,31%, КПРФ — 8,83%, "Справедливая Россия" — 6,05%. В итоге в парламенте региона 18 депутатов будут от партии "Единая Россия", двое от ЛДПР, по одному от "Справедливой России" и КПРФ.

Партия "Родина", "Коммунистическая партия социальной справедливости" и "Партия роста" набрали менее 2%. От этих партий в заксобрание никто не пройдет.

Отметим, итоговая явка составила 46,44% (пять лет назад во время выборов предыдущего состава парламента она составила 67,97%).

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Большинство мандатов на выборах в заксобрание Ямала взяла партия "Единая Россия"

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты



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