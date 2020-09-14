В 43 регионах выросла доля затрат россиян на услуги ЖКХ

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, говорится в исследовании РИА Новости.

Самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне.

Сокращение отмечается в 36 регионах. Наиболее значительное - в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Иркутской области.

В целом по стране доля затрат на ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на том же уровне - 9,6% (около 4,8 тыс. рублей в месяц).

Больше всего на коммунальные услуги тратят в Камчатском крае - более девяти тысяч рублей. Меньше всего на ЖКХ тратят жители Курганской области и Республики Тыва (менее 2,6 тысячи рублей).

Напомним, с 1 июля во многих регионах России повысились тарифы на коммунальные услуги. Хотя ряд депутатов Госдумы и сенаторов предлагали на 2020 год отказаться от планового повышения, на такой шаг пошли лишь несколько субъектов.

Самый высокий рост наблюдается на Кавказе: на 6,5% в Чечне, на 5,4% в Кабардино-Балкарии, на 5,2% в Дагестане, на 5,1% в Ингушетии. Самый маленький рост платежей будет в Ненецком автономном округе – на 2,4%.