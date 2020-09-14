"Партия пенсионеров" проходит в заксобрание Челябинской области

В Челябинской области, по данным на 7.36, только пять партий на выборах в ЗСО преодолевают 5%-ный барьер и получают мандаты в областном парламенте. Соответствующая информация опубликована в системе ГАС "Выборы", передает корреспондент Накануне.RU.

Партия "Зеленая альтернатива" набирает 4,76% голосов избирателей, за ЛДПР проголосовало 11,43% избирателей, у "Единой России" – 43,28%, КПРФ – 11,86%, "За правду" – 2,08%, "Партия пенсионеров" набирает 5,73%.

За "Справедливую Россию" отдали голоса 14,61%, у партии "Родина" - 0,71%, у "Партии роста" – 1,65%.