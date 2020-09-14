"Новые люди" "съели" голоса у "ЕР" - в Томске партия власти лишится большинства

"Единороссы", судя по всему, лишатся большинства в городском собрании Томска. "Единая Россия" там получает 24,33%, КПРФ - 17,58%, ЛДПР - 15,13%, "Новые люди" - 14,44%, "СР" - 11,06%, "Яблоко" - 9,39%, "Партия роста" - 5,27%.

Стоит отметить, что довольно много голосов набрала недавно созданная (как считается, при поддержке из Кремля) партия основателя "Фаберлик" Алексея Нечаева "Новые люди". И судя по всему, этот фактор лишит "ЕР" большинства в горсобрании.

"В 2015 году у "ЕР" на аналогичных выборах было более 50%. То есть, как и говорили, "Новые люди" отъедают электорат у "Единой России". А не у "СР", у которой сколько было, столько и осталось", - пишет телеграм-канал "Образ будущего".

На это указывает и политолог Константин Калачев в беседе с Накануне.RU. Также он отмечает непонятное для избирателя позиционирование "Новых людей":

"Голоса они отнимают не у ЛДПР, не у КПРФ, а у "ЕР", и тут они становятся конкурентами партии власти. Интересно, как это отразится на выборах в Государственную думу, потому что в ГД власти надо иметь квалифицированное большинство. Что мы увидим в дальнейшем? Коалицию "Единой России" и "Новых людей" или что-то еще? Так или иначе можно поздравить, что "НЛ" имеют какой-то успех, и политический состав несколько обновился, хотя кое-где они развивали свой успех весьма своеобразно, в Новосибирске в стилистике и цветовых решениях по брендбуку были очень похожи на команду Навального.

Очень интересно, кто из команды Навального там куда избрался и не путали ли люди одно с другим? Когда голосовали за "Новых людей", они предполагали, что "Новые люди" — это кто? Умеренная оппозиция, системная оппозиция? Это люди, связанные с Навальным, это проект Администрации президента? Вот это интересная тема. Но в любом случае понятно, что количество игроков на следующих выборах в 2021 году прибавится".