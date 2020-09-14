Свердловская прокуратура обязала Фонд соцстраха обеспечить ребенка-инвалида креслом-коляской

По обращению матери ребенка-инвалида из Екатеринбурга, прокуратура Свердловской области провела проверку и выяснила, что Фонд социального страхования РФ длительное время не предоставляет семье технические средства реабилитации, что является прямым нарушением закона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, запрос екатеринбурженка направила еще в 2017 г., но с тех пор Фонд предлагал ей только кресла-коляски, которые не соответствовали индивидуальным характеристикам ребенка, отраженным в индивидуальной программе реабилитации. В связи с этим женщина отказывалась от предложенных техсредств реабилитации и справлялась собственными силами.

Напомним, что в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240, Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р, в рамках выделенных на эти цели объемов средств федерального бюджета, занимается Фонд соцстрахования РФ и его региональные отделения и филиалы.

Только после того, как в проблему семьи вмешалась свердловская прокуратура, региональное отделение Фонда приобрело для мальчика кресло-коляску, которое полностью отвечает индивидуальным характеристикам ребенка.