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Общество Свердловская область
инвалидная коляска (2016) | Фото: novostivmire.com

Свердловская прокуратура обязала Фонд соцстраха обеспечить ребенка-инвалида креслом-коляской

По обращению матери ребенка-инвалида из Екатеринбурга, прокуратура Свердловской области провела проверку и выяснила, что Фонд социального страхования РФ длительное время не предоставляет семье технические средства реабилитации, что является прямым нарушением закона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, запрос екатеринбурженка направила еще в 2017 г., но с тех пор Фонд предлагал ей только кресла-коляски, которые не соответствовали индивидуальным характеристикам ребенка, отраженным в индивидуальной программе реабилитации. В связи с этим женщина отказывалась от предложенных техсредств реабилитации и справлялась собственными силами.

Напомним, что в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240, Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р, в рамках выделенных на эти цели объемов средств федерального бюджета, занимается Фонд соцстрахования РФ и его региональные отделения и филиалы.

Только после того, как в проблему семьи вмешалась свердловская прокуратура, региональное отделение Фонда приобрело для мальчика кресло-коляску, которое полностью отвечает индивидуальным характеристикам ребенка.

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Свердловская прокуратура обязала Фонд соцстраха обеспечить ребенка-инвалида креслом-коляской

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Теги: прокуратура, ребенок-инвалид, кресло-коляска, фонд социалного страхования



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