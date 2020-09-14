14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Кандидаты от "СР" победили в двух одномандатных округах на выборах в челябинское заксобрание

На выборах в Законодательное собрание Челябинской области кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, победили в 28 одномандатных округах. Еще два места в областном парламенте получает "Справедливая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, кандидат от "СР" Дмитрий Ларин, по предварительной информации, победил в Калининском избирательном округе №12. Он набрал 5 тыс. 618 голосов избирателей. Кандидат от Единой России" Владимир Бодров получил 4 тыс. 524 голоса.

В Копейском округе № 20 победу одержал "эсер" Дмитрий Сумин. У него 6 тыс. 413 голосов. Действующий депутат ЗСО от "ЕР" Марина Поддубная набрала 5 тыс. 851 голос.

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Кандидаты от "СР" победили в двух одномандатных округах на выборах в челябинское заксобрание

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Теги: Справедливая Россия, выборы, ЗСО, голосование, депутаты,



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