На довыборах в заксобрание Пермского края победили "единороссы"

Опубликованы предварительные итоги дополнительных выборов в заксобрание Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным системы ГАС-выборы, в округе №2 побеждает секретарь реготделения "Единой России", депутат Пермской думы Вячеслав Григорьев. Он набрал 6,7 тыс. голосов. Второе место у коммуниста Леонида Любимова, набравшего более 1,8 тыс. голосов.

По округу №13 победу одерживает кандидат от "Единой России" председатель профсоюза "Сильвинита" Павел Кузьмин. У него больше 13 тыс. голосов. Второе место у кандидата "Справедливой России" депутата Александровской городской думы Дмитрия Мельчакова с результатом более 2 тыс. голосов.

По округу №17 уверенную победу одерживает зампредседатель правительства Пермского края Антон Удальев от "Единой России". Его результат - 9779 голосов. Ближайшая конкурентка Удальева - врач Ирина Злобина от "Справедливой России" набрала почти 6 тыс голосов от избирателей.