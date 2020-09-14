14 Сентября 2020
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

На довыборах в заксобрание Пермского края победили "единороссы"

Опубликованы предварительные итоги дополнительных выборов в заксобрание Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным системы ГАС-выборы, в округе №2 побеждает секретарь реготделения "Единой России", депутат Пермской думы Вячеслав Григорьев. Он набрал 6,7 тыс. голосов. Второе место у коммуниста Леонида Любимова, набравшего более 1,8 тыс. голосов.

По округу №13 победу одерживает кандидат от "Единой России" председатель профсоюза "Сильвинита" Павел Кузьмин. У него больше 13 тыс. голосов. Второе место у кандидата "Справедливой России" депутата Александровской городской думы Дмитрия Мельчакова с результатом более 2 тыс. голосов.

По округу №17 уверенную победу одерживает зампредседатель правительства Пермского края Антон Удальев от "Единой России". Его результат - 9779 голосов. Ближайшая конкурентка Удальева - врач Ирина Злобина от "Справедливой России" набрала почти 6 тыс голосов от избирателей.

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На довыборах в заксобрание Пермского края победили "единороссы"

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты



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