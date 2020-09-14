14 Сентября 2020
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Александр Цыбульский (2020) | Фото: narianmar.bezformata.com

Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области после обработки 100% протоколов

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает на выборах главы региона 69,65% голосов после обработки 100% протоколов.

По данным Центризбиркома, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый.

Цыбульский был назначен врио главы проблемного региона 2 апреля - после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова.

Вскоре после назначения Цыбульский, который ранее занимал должность губернатора соседнего Ненецкого автономного округа, высказался против проекта строительства мусорного полигона на станции Шиес. В июне правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк", возводившем полигон в Шиесе.

Ранее Накануне.RU сообщало, что выдвигавшийся от "Яблока" при поддержке коалиции "Стоп, Шиес!" кандидат Олег Мандрыкин получил отказ в регистрации из-за выявленных нарушений со сданными подписями муниципальных депутатов. Многие в Архангельской области называли Мандрыкина единственным реальным соперником для "единоросса" Цыбульского.

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Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области после обработки 100% протоколов

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Теги: александр цыбульский, архангельская область



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