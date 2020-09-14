В Тюмени подвели итоги довыборов в облдуму

Окончен подсчёт голосов на довыборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному округу №17, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С результатом в 5 тыс. 310 голосов лидирует Юрий Баранчук. Второй результат – у Александра Чепика (1 тыс. 823), третий – у Анастасии Шестаковой (1 тыс. 410), четвёртый – у Олега Касьянова (948). Явка составила 8,52%.

Напомним, место в региональном парламенте освободилось после того, как в январе тогдашний ректор ТюмГУ Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования РФ.