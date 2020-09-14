В Еврейской АО прорвало дамбу из-за повышения уровня воды в Амуре

После прорыва дамбы в селе Ленинское в Еврейской автономной области спасатели МЧС экстренно эвакуировали 60 человек.

Прорыв дамбы произошел утром 14 сентября. Уровень воды в Амуре поднялся до отметки 930 см. При этом "опасное явление" наступает при достижении отметки 850 см.

Как сообщает Regnum, вода в селе хлынула к жилым домам. В Ленинском введен режим функционирования сил и средств "чрезвычайная ситуация".

Из Хабаровска в Еврейскую АО выехал плавающий транспортер, кроме того, в готовности находится авиация.

В июле в Подмосковной Рузе прорвало техническую дамбу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков, два деревянных дома смыло потоком воды. В результате прорыва дамбы никто не пострадал, эвакуировали 52 человека.