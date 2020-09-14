Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня ночью состоялась четвёртая встреча финальной серии Восточной конференции НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Тампа" одержала победу со счётом 4:1. Кучеров в этой игре записал на свой счёт две результативные передачи.

В данный момент 27-летний хоккеист с 19 ассистами возглавляет список игроков Кубка Стэнли-2020 по результативным передачам. Кроме этого, он делит первую строчку с Брейденом Пойнтом и Натаном Маккинноном в гонке бомбардиров - у всех по 25 очков, сообщает портал championat.com.

Счёт в серии до четырёх побед между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс" стал 3:1 в пользу "молний". Следующая игра состоится 16 сентября.