Глава Ивделя избран новым депутатом в ЗакСО Свердловской области

По итогам дополнительных выборов в Законодательное собрание Свердловской области по Краснотурьинскому округу победу одержал глава Ивделя Петр Соколюк, опередивший своих конкурентов почти втрое. За члена партии "Единая Россия" проголосовало 12 тыс. 608 избирателей.

На втором месте с 4 тыс. 330 голосами находится член партии "Коммунистическая партия РФ" депутат думы Ивдельского городского округа на непостоянной основе Николай Заморин.

Недалеко ушел и кандидат "Справедливой России" Андрей Бычков, набравший 4 тыс. 47 голосов и до недавнего времени занимавший второе место. На последнем - представитель ЛДПР Антон Гусев, который набрал всего 2 тыс. 158 голосов.