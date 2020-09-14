В Прикамье по итогам подсчёта всех бюллетеней Махонин набрал 75,87% голосов

В Прикамье закончен подсчёт бюллетеней на губернаторских выборах. Определился расклад сил, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным ГАС "Выборы", и.о. главы региона Дмитрий Махонин получил 75,87% голосов (за него высказались 520 тыс. 24 избирателя), у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой – 13,53% (92 тыс. 736), у либерал-демократа Олега Постникова – 5,58% (38 тыс. 214), у "Патриота России" Евгения Козлова – 2,35% (16 тыс. 103).

Предшественник Махонина на посту главы края Максим Решетников в 2017 г. избрался с результатом в 82,06% (687 тыс. 889) голосов.

Напомним, ранее Махонин озвучил конкретные сроки решения проблем в здравоохранении. По оценке директора "Института системных политических исследований и гуманитарных проектов", доктора философских наук Анатолия Гагарина, предложенный трехэтапный план развития медицины вполне реалистичный.