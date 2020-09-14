Кобзев набирает 60,7% голосов. Обработано 98% протоколов

Врио губернатора Игорь Кобзев набирает 60,7% голосов на досрочных выборах главы Иркутской области после обработки 98,08% протоколов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Кобзев набирает 60,77% голосов избирателей. Его ближайший конкурент - депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) получил 25,58%.

Представитель КПСС Геннадий Щадов набирает 4,34%, вице-спикер заксобрания, лидер регионального отделения "Справедливой России" Лариса Егорова - 4,14%.

Последний результат показал кандидат от ЛДПР Андрей Духовников – 2,59%.

Напомним, кандидат от КПРФ Михаил Щапов заявил о том, что трехдневный формат голосования обернулся множеством нарушений. Его штабом подано 80 заявлений об инцидентах такого рода, 14 из которых удовлетворены избиркомом.

В руководстве партии считают, что игра не закончена. Там продолжают ожидать окончания подсчета голосов.

"В Иркутской области ситуация ближе всего ко второму туру. Мы не знаем, сколько введено протоколов и с какой территории", - рассказал Накануне.RU член ЦК КПРФ Сергей Обухов.