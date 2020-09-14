Пять партия могут получить мандаты в заксобрании Челябинской области

"Единая Россия", по предварительным данным на 5.23, на выборах в Законодательное собрание Челябинской области набирает 43.67%. Соответствующая информация опубликована в системе ГАС "Выборы", передает корреспондент Накануне.RU

Партия "Зеленая альтернатива" набирает 4,81% голосов избирателей, за ЛДПР проголосовало 11,51% избирателей, у КПРФ – 11,89%, "За правду" – 2,06%, Партия пенсионеров набирает 5,67%.

За "Справедливую Россию" проголосовало 14,32%, у партии "Родина" - 0,70%, у "Партии роста" – 1,53%.