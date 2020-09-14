27 из 34. "Единая Россия" уверенно выиграла выборы в Курганскую облдуму

В Курганской области стали известны итоги минувших выборов в областной парламент. На 6.00 14 сентября подсчитано 99,9% бюллетеней.

По информации, опубликованной на сайте ЦИК России, уверенную победу одержали представители партии "Единая Россия". Ее представители прошли в областную думу по всем 17-ти одномандатным округам.

По единому округу голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия" - 44,58%, КПРФ - 19,06%, "Справедливая Россия" - 10,58%, ЛДПР - 14,48%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 8,27%.

Судя по данным, в Курганской областной думе в новом созыве будет работать 27 депутатов от "Единой России", 3 - от КПРФ, 2 - от ЛДПР, один депутат от "Справедливой России" и один от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

По одномандатным округам голоса избирателей распределились следующим образом:

ОИК № 1: Константин Гладковский набрал 3028 голосов избирателей, Наталья Воробьева — 2266, Михаил Котюсов — 913, Татьяна Липатова — 787;

ОИК № 2: Татьяна Хильчук — 3573, Виктор Зырянов — 2493, Юрий Александров — 1896, Денис Ермолаев — 963;

ОИК № 3: Дмитрий Фролов — 3533, Сергей Федотов — 2206, Станислав Помялов — 1123, Сергей Сергиенко — 1119;

ОИК № 4: Сергей Поваренко — 2465, Артур Пущин — 1899, Ольга Дружинина — 1285, Елена Сычева — 1126,

ОИК № 5: Дмитрий Ильтяков — 6122, Владимир Харченко — 1679, Денис Важенин — 1652,

ОИК № 6: Андрей Шиншин — 2393, Яков Сидоров — 1740, Сергей Сыренков — 1492, Евгений Климов — 686.

ОИК № 7: Валерий Порубов — 3958, Игорь Оболдин — 2165, Михаил Богданов — 1672, Юрий Поникаровских — 915;

ОИК № 8: Александр Брюханов — 7457, Райхана Шамухаметова — 2080, Светлана Волчихина — 1810, Владимир Чухломин — 1807.

ОИК № 9: Федор Ярославцев — 9711, Владимир Труханов — 3048, Станислав Плещеев — 1534, Татьяна Шестакова — 1186,

ОИК № 10: Борис Чепурной — 4977, Никита Шишков — 3696, Мухаметгалей Абдрахманов — 2845, Людмила Зулкарнаева — 2121,

ОИК № 11: Владимир Сажин — 6761, Светлана Голубкова — 2821, Станислав Тимофеев — 1749, Андрей Горшков — 1343,

ОИК № 12: Максим Харлов — 9277, Валентин Шкаликов — 2521, Татьяна Жилина — 2169, Владимир Андриянов — 1824,

ОИК № 13: Александр Обласов — 5730, Роин Цховребов — 5695, Владимир Горбунов — 1641, Евгений Кокорев — 1219,

ОИК № 14: Марат Исламов — 9548, Людмила Катунина — 3380, Евгений Обласов — 1790, Владимир Марин — 1344,

ОИК № 15: Владимир Казаков — 11011, Игорь Гатаулин — 2714, Антон Менщиков — 2468, Иван Лукин — 1714,

ОИК № 16: Олег Логинов — 9815, Сергей Еремин — 3090, Николай Соловьев — 2409, Иван Светличный — 741,

ОИК № 17: Евгений Кафеев — 5754, Юрий Ярушин — 2182, Иван Камшилов — 1832, Борис Сапаков — 878.

Всего в Курганской областной думе седьмого созыва будут работать 34 народных избранника.