14 Сентября 2020
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Коллаж &quot;Места для депутатов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Новым депутатом Нижнетагильской думы стал кандидат от «Единой России»

Стали известны первые итоги довыборов в Нижнем Тагиле. Так новоиспеченным депутатом местной городской думы стал кандидат от «Единой России» Александр Долгоруков. Единоросс набрал 40 % голосов. Как сообщил Накануне.RU член федерального политсовета партии «Яблоко» Максим Петлин их кандидат заняла второе место. Так Надежда Журавлева получила 25 % голосов.

Третье место занял Михаил Бояркин от КПРФ . На четвертом месте расположился кандидат «Справедливой России» Сергей Шамшуров.

Отметим, что день голосования в Нижнем Тагиле ознаменовался рекордно низкой явкой.

На участки пришло всего 6,4% избирателей округа. Всего с учётом досрочного голосования явка составила  11,05 %.

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Новым депутатом Нижнетагильской думы стал кандидат от «Единой России»

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Теги: Нижний Тагил, выборы, "Единая Россия"



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