14 Сентября 2020
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Политика В России
две гвоздики Сталину, Зюганов (2016) | Фото: Накануне.RU

КПРФ по итогам трехдневного голосования грозит всероссийской акцией протеста

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия готовит всероссийскую акцию протеста.

"Я участвовал в самых разных выборах, но не припомню такой грязной кампании", - подчеркнул Зюганов на брифинге партии, посвящённом промежуточным итогам подсчёта бюллетеней.

Политик отметил, что в ельцинское время мог выступать со своей точкой зрения на федеральных каналах и в ведущих университетах, а теперь КПРФ не может донести свою программу до избирателя даже по радио. В итоге смысла в выборной кампании практически не остаётся, но для власти открывается простор для фальсификаций и подтасовок.

Геннадий Зюганов сообщил, что итоги голосования будут обсуждены в партии в ближайшие несколько дней и на следующей неделе может быть объявлена всероссийская акция протеста в знак несогласия с итогами выборов.

Парламентскую оппозицию особо возмущает формат трехдневного голосования.

Напомним, по данным КПРФ, ближе всего ко второму туру ситуация в Иркутской области.

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КПРФ по итогам трехдневного голосования грозит всероссийской акцией протеста

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Теги: КПРФ, выборы, Зюганов



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