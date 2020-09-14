#СКРЕПАФЕСТ. Неделя семьи в Екатеринбурге завершилась яркими концертами

В уральской столице подошло к концу празднование Недели семьи "Скрепа", фестиваль посвящен традиционным семейным ценностям и приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности.

Все выходные жители города принимали участие в различных конкурсах, мастер-классах и наслаждались разнообразной программой развлечений для всей семьи, которую организовал Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и городской администрации. Главными событиями фестиваля стали Семейный забег, вручение наград многодетным семьям и парам-долгожителям, а также выступление популярных российских исполнителей: группы Therr Maitz, "Градусы" и легенды русского рока Ольги Курмухиной с супругом и лидером группы "Парк Горького" Алексеем Беловым.

"Мы второй день подряд приходим на мероприятие и нам очень нравится сама атмосфера, да и дети радуются, - делятся впечатлением родители маленьких Мирослава и Авроры - Арина и Николай. - Почти все бесплатно, что сейчас очень важно. Пришли, конечно, больше детей порадовать, нежели услышать музыкантов: ходили по ярмарке, покупали самодельные игрушки. Группы нам еще пока рано - дети слишком маленькие".

Молодая чета совсем недавно в Екатеринбурге, но уже отметила доброту и радушие местных жителей. Семья поздравила уральскую столицу с праздником и пожелала городу оставаться таким же ярким и душевным.

"У фестиваля хорошая концепция и мы только за традиционные семейные ценности, которые он продвигает", - рассказывают Екатерина и Евгения, пришедшие на фестиваль большой компанией друзей.

Чем меньше времени оставалось до начала субботнего концерта, тем больше становилась толпа у сцены. Послушать в живую популярную российскую инди-группу Therr Maitz собрались фанаты всех возрастов и с каждой сыгранной песней людей на Плотинке прибавлялось. Therr Maitz отметили с горожанами праздник новыми композициями, светомузыкой и танцами.

Следующий день также начался с ряда мероприятий для всей семьи и маленьких горожан. Все они сопровождались выступлениями лучших музыкальных коллективов Екатеринбурга: BaLALAika Style, "Живые голоса", "B-A-C-H".

Особым событием стало награждение многодетных семей и пар, которые прожили в браке более 50 лет.

Среди них семья-рекордсмен Сергей и Светлана Бородины из Алапаевска, воспитавшие за 34 года своего брака троих своих и 18 приемных детей, восемь из которых являются инвалидами. Сейчас счастливая чета заботится о восьмерых приемных и трех родных детях, ожидая при этом уже девятого внука. Семья Бородиных верующая, на протяжении 10 последних лет регулярно посещают богослужения. Несколько раз они становились лауреатами конкурсов с участием многодетных семей.

На сцене также наградили семьи Кистол и Доронкиных, воспитывающих по семеро ребятишек от года до 14 лет. И семьи Ситниковых и Яковлевых, имеющих пятеро детей от 6 месяцев до 28 лет. В семье последних недавно появился ребенок с Синдромом Дауна. Семья является членом организации "Солнечные дети". Среди гостей тоже оказались многодетные семьи, так у одного из гостей также имеется семеро ребятишек, а другой счастливый отец семейства в скором времени ожидает пополнение - шестого ребенка.

Среди семей-долгожителей оказалось целых пять пар: Леонид и Ольга Медведовы (51 год в браке), имеющие двух детей и троих внуков, Людмила и Владимир Никифоровы (в браке с 1971 г.), которые воспитали двух сыновей и сейчас уже приглядывают за внучкой. Со сцены поздравили чету Валерия и Елены Сакныне, которые поженились еще в 1969 году. Супруга является родственницей Героя Великой Отечественной войны - знаменитого разведчика Николая Ивановича Кузнецова.

Особенно была отмечена семья Алексея и Светланы Ольховиковых, находящихся в браке 53 года и успевших за это время обзавестись двумя дочерьми и 10 внуками. Но рекорд поставила чета Александра и Лидии Миняйло: 55 лет брака, сын и дочь, девять внуков и один правнук.

Сразу после этого Екатеринбург встретил шумными овациями популярную группу "Градусы", участники которой "зажгли" город, в унисон исполняя любимые песни вместе со своими фанатами. В самом начале солист Руслан Тагиев спрыгнул со сцены и пробежался вдоль толпы, давая "пять" каждому, до кого мог дотянуться.

Музыкант буквально стал звездой вечера, прыгая по сцене, размахивая курткой и постоянно ведя диалог с фанатами даже во время песен. Группа начала с довольно лиричных композиций, однако разгулялась и затем и вовсе стала принимать заявки со стороны зрителей и исполнила всеми любимые "Голая", "Режиссер", и "Научиться бы не париться по пустякам".

Финал фестиваля превзошел все ожидания! На сцену вышла прославленная рок-семья – певица Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов. Вне зависимости от того, на каком языке исполнялись песни, гости буквально кричали слова полюбившихся текстов и наслаждались музыкой, под которую росли, влюблялись и преодолевали жизненные трудности. Вдохновляющая "Нас учили быть птицами", чувственная и искренняя "Говори, не молчи" и популярная дикая "Moscow Calling".

Под конец Ольга Кормухина исполнила самые популярные песни Виктора Цоя "Группа крови" и "Кукушка", тексты которых фанаты скандировали, перекрикивая даже саму исполнительницу.

"Сегодня день был у меня, я как будто целую жизнь прожила! Здесь над Екатеринбургом очень особенное небо, которое любит нас, помнит о нас, заботится о нас и которое нас слышит. Давайте докричимся до небес! - обратилась к публике рок-исполнительница. - Быть счастливыми очень просто: достаточно хотеть сделать свою вторую половинку счастливее".

"Несмотря на масштабность, мероприятие получилось удивительно душевным. И это, наверное, является для нас главным итогом, - рассказал Накануне.RU директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. - Мы рады, что именно Неделя семьи стала первым общегородским фестивалем с момента начала пандемии. И это даже символично. Ведь именно с семьи начинается жизнь человека, именно семья определяет то, каким он вырастет и то, как встретит старость. За эти семь дней мы видели тысячи счастливых лиц и всех их объединяла именно семья. Я надеюсь, что мероприятия в честь семьи станут традиционными".