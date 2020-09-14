14 Сентября 2020
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Политика В России
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

"Новые люди" могут пройти в заксобрания четырех регионов

Партия "Новые люди" основателя "Фаберлик" Алексея Нечаева имеет шансы попасть в состав законодательных собраний четырех регионов.

По данным экзит-пулов, в Калужской области она набирает 8,4%, в Костромской - 6,5%, в Новосибирской - 8,4%, в Рязанской - 6%. Прохождение партии в состав заксобрания даже одного из регионов дает ей федеральную квоту для участия в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей.

Успешным для "Новых людей" оказался и ряд муниципальных кампаний. На выборах в гордуму Томска партия набрала 13,46%. Примечательно, что в Новосибирской области и Томске "Новые люди" обошли "Справедливую Россию".

Пока ничего неизвестно о том, смогли ли пройти 5%-ный барьер в каком-либо из регионов другие недавно созданные партии - такие как "За правду" Захара Прилепина и "Партия прямой демократии" Вячеслава Макарова.

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"Новые люди" могут пройти в заксобрания четырех регионов

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Теги: Томск, Новосибиирская область, выборы, Новые люди



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