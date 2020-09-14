14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото:

"Зеленая альтернатива" и "Партия пенсионеров" могут пройти в челябинское заксобрание

В Челябинской области, по предварительным данным, на выборах в заксобрание лидирует "Единая Россия".

"Единая Россия" набирает 50,08%, у "Справедливой России" – 12,94%, КПРФ – 10,29%, ЛДПР – 9,71%, сообщает "РИА Новости со ссылкой на первые данные ЦИК по выборам в заксобрание.

Кроме того, по предварительной информации, 5% барьер преодолевают еще две партии - "Зеленая альтернатива" (5,15%) и "Партия пенсионеров" (5,04%).

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"Зеленая альтернатива" и "Партия пенсионеров" могут пройти в челябинское заксобрание

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Теги: Единая Россия, выборы, ЗСО, голосование, Зеленая альтернатива,



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