"Зеленая альтернатива" и "Партия пенсионеров" могут пройти в челябинское заксобрание

В Челябинской области, по предварительным данным, на выборах в заксобрание лидирует "Единая Россия".

"Единая Россия" набирает 50,08%, у "Справедливой России" – 12,94%, КПРФ – 10,29%, ЛДПР – 9,71%, сообщает "РИА Новости со ссылкой на первые данные ЦИК по выборам в заксобрание.

Кроме того, по предварительной информации, 5% барьер преодолевают еще две партии - "Зеленая альтернатива" (5,15%) и "Партия пенсионеров" (5,04%).