АО "Транснефть – Сибирь" завершило подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду.

Специалисты провели сезонное обслуживание более 2,4 тыс. единиц запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов с проверкой на полное открытие и закрытие. Проверены 513 систем телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 5,8 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и 1,2 тыс. силовых трансформаторов. На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 165 резервуаров для хранения нефти, выполнена ревизия 228 фильтров-грязеуловителей.

Большое внимание уделено подготовке теплового оборудования. В том числе в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта отремонтировано порядка 10 километров тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции, позволяющей сократить до минимума тепловые потери.

С целью повышения энергоэффективности в действующей блочной котельной НПС "Холмогоры" мощностью 4 МВт заменены два котла на оборудование с повышенным КПД. Блочная котельная мощностью 4 МВт установлена на ЛПДС "Чаши" Тюменского УМН. Котельная оборудована котлами с более высоким КПД отечественного производства и дымовыми трубами из теплоизолированных модулей. Внутренний контур дымохода выполнен из нержавеющей стали, что увеличит срок службы конструкции. Новая дымовая труба с газоходами установлена на ЛПДС "Салым" Нефтеюганского УМН.

Реализация мероприятий в области энергосбережения, а также применение эффективных методов управления энергозатратами позволяет АО "Транснефть – Сибирь" добиться существенной экономии потребляемых энергетических ресурсов.

По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть – Сибирь" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений акционерного общества.