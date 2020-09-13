Медведев предложил Текслеру возглавить региональное отделение "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить региональное отделение партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Отмечается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей партийной конференции регионального отделения.

"Вы для партии — отчасти новое лицо. Но тем не менее за счет вашей активной работы по продвижению ценностей "Единой России" были достигнуты хорошие результаты [на выборах]. Я считаю, что вы состоялись как региональный руководитель. Ваша работа дает мне основание предложить вам возглавить нашу региональную партийную организацию", — заявил Медведев.

Губернатор в свою очередь сообщил, что воспользуется этим предложением.

Напомним, в июне Алексей Текслер возглавил список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области и вступил в партию.

Ранее губернатор сообщил, что при стартовых позициях менее 30% удалось достичь роста рейтинга партии. В результате "Единая Россия" сохранит две трети мандатов в ЗСО.

В пресс-службе партии сообщили, что по предварительным данным партия получат минимум 40% в региональном заксобрании по партийным спискам, а кандидаты от "ЕР" выиграли почти во всех одномандатных округах.