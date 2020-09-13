КПРФ не признает результаты выборов в Коми и Севастополе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о непризнании выборов в тех регионах, где к участию не допустили кандидатов от Компартии.

"Мы не признаём выборов, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - заявил Зюганов.

Лидер КПРФ, на которого ссылается "Интерфакс", отметил, что у партии было пять сильных кандидатов. В их числе Олег Михайлов (Республика Коми) и Роман Кияшко (Севастополь).

Напомним, ранее в КПРФ заявили, что на губернаторских выборах в Иркутской области ситуация ближе всего ко второму туру.